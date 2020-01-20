Ankara'da bir otomobil park halindeki tırın altına girdi

Ankara’nın Keçiören ilçesi Uyanış Mahallesi’nde, Görkem G. idaresindeki otomobil kontrolden çıktı.

OTOMOBİL ALEV ALDI

Kontrolden çıkan araç, yolun karşı istikametinde yol kenarında park halinde bulunan 06 AY 5265 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, tırın altına girdi ve alev aldı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alan aracı söndürerek yaralı sürücü Görkem G.’yi sıkıştığı yerden çıkardı.

SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücü Görkem G.’yi hastaneye sevk ederken, polis ekipleri de kaza yerinde güvenlik önlemi aldı. Ayrıca, sürücünün sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.