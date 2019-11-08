taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7515
Euro
6.3548
Altın
1469.18
Borsa
103544.35
Gram Altın
271.745
Bitcoin
52957.22

Ankara'da bir otomobil takla attı

Ankara’nın Sincan ilçesinde kontrolden çıkan aracın takla atması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 08.11.2019 - 07:59..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ankara'da, Faruk K. yönetimindeki  otomobil, Ayaş’tan Sincan istikametine seyrettiği sırada 15 Temmuz Milli Birlik Stadyumu yakınlarında kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarında bulunan toprak alana savruldu.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Sürücü Faruk K. ile Ramazan K. ise ters dönen aracın kabininde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki yaralı, bölgeye gelen ekiplerin çalışması sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bülent Arınç ''KHK faciadır'' sözünde geri adım attı

Bülent Arınç ''KHK faciadır'' sözünde geri adım attı

251
Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

Başakşehir grubunda liderliğe yükseldi

70
Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

Avrupa'yı mülteci korkusu sardı

42
Marketten cep telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı

Marketten cep telefonu çalan hırsız kameralara yakalandı

22
İzmir'de ata silahlı saldırı

İzmir'de ata silahlı saldırı

10
Kedi bebeği düşmekten kurtardı

Kedi bebeği düşmekten kurtardı

15
Karabük'te kontrolden çıkan araç ırmağa devrildi

Karabük'te kontrolden çıkan araç ırmağa devrildi

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir