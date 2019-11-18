Ankara'da birliğinden firar eden asker kendini vurdu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Er Mehmet K., belirlenemeyen nedenle üzerindeki mühimmat ve silahlarla nizamiyeden çıktı.
Nizamiye önünde rastgele ateş eden asker, otomotik silahı bırakıp, elindeki tabancayla kaçmaya başladı. Yaya olarak Çankaya ilçesi Balgat semtine giden Mehmet K.'yı görenler, durumu polise bildirdi.
POLİSLER AĞIR YARALI BULDU
Ankara polisi, Mehmet K.'nın yakalanması için arama çalışması başlattı. Ekipler, Mehmet K.'yı, 1421'nci Sokak’taki parkta göğsünden silahla vurulmuş ağır yaralı halde buldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kanlar içindeki Mehmet K.'yı, yapılan ilk müdahalenin ardından Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesine kaldırdı.
Olay yerinde yapılan incelemede polis ekiplerince Mehmet K.'nın elindeki silahla kendisini göğsünden vurduğu belirlendi. Mehmet K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.