taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7392
Euro
6.3604
Altın
1471.01
Borsa
106846.18
Gram Altın
271.598
Bitcoin
47406.66

Ankara'da birliğinden firar eden asker kendini vurdu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki birliğinden firar eden Er Mehmet K., havaya rastgele ateş açıp kendini vurdu.

DHA | 18.11.2019 - 21:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli Er Mehmet K., belirlenemeyen nedenle üzerindeki mühimmat ve silahlarla nizamiyeden çıktı.

Nizamiye önünde rastgele ateş eden asker, otomotik silahı bırakıp, elindeki tabancayla kaçmaya başladı.  Yaya olarak Çankaya ilçesi Balgat semtine giden Mehmet K.'yı görenler, durumu polise bildirdi.

POLİSLER AĞIR YARALI BULDU

Ankara polisi, Mehmet K.'nın yakalanması için arama çalışması başlattı. Ekipler, Mehmet K.'yı, 1421'nci Sokak’taki parkta göğsünden silahla vurulmuş ağır yaralı halde buldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kanlar içindeki Mehmet K.'yı, yapılan ilk müdahalenin ardından Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Hastanesine kaldırdı.

Olay yerinde yapılan incelemede polis ekiplerince Mehmet K.'nın elindeki silahla kendisini göğsünden vurduğu belirlendi. Mehmet K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu -1

Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu -2

Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu -3

Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu -4

Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu -5

Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu -6

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MetroPOLL'ün genel seçim anketi

MetroPOLL'ün genel seçim anketi

476
Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

Bakan Varank ilk yerli balonla uçtu

169
A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

A Milli Takımımızın EURO 2020 muhtemel rakipleri

143
EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

EYT'liler düzenleme konusunda ısrarcı

821
Turabi Çamkıran: Günlük 30 lira harcıyorum

Turabi Çamkıran: Günlük 30 lira harcıyorum

72
Ayşe Hatun Önal: Misafir kabul etmiyorum

Ayşe Hatun Önal: Misafir kabul etmiyorum

176
Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

Kılıçdaroğlu, başörtülü kıza saldırıyı kınadı

327
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir