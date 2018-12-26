Buz tutan yollarda 28 araç birbirine girdi

Batı Bulvarı üzerindeki Akşemsettin Köprüsü'nde yokuş aşağıya giden araçlar, buzlanma nedeniyle art arda kaydı. Buz pistine dönen yolda 1'i ambulans 28 araç birbirine girdi.
7 KİŞİ YARALANDI
Araçlardan bazıları bariyerlere çarptı. İhbar üzerine çok sayıda sayıda ambulans, polis ve AFAD ekibi kaza yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.