taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2874
Euro
6.0127
Altın
1270.67
Borsa
91002.17
Gram Altın
216.073

Buz tutan yollarda 28 araç birbirine girdi

Ankara'da yokuş aşağı giden otomobiller buzlanmanın etkisiyle kayarak birbirlerine çarptı. 28 aracın karıştığı zincirleme kazada 7 kişi yaralandı.

DHA | 26.12.2018 - 20:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Batı Bulvarı üzerindeki Akşemsettin Köprüsü'nde yokuş aşağıya giden araçlar, buzlanma nedeniyle art arda kaydı. Buz pistine dönen yolda 1'i ambulans 28 araç birbirine girdi.

7 KİŞİ YARALANDI

Araçlardan bazıları bariyerlere çarptı. İhbar üzerine çok sayıda sayıda ambulans, polis ve AFAD ekibi kaza yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Buz tutan yollarda 28 araç birbirine girdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

Memur ve memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

377
Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

74
Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

Devlet Bahçeli: Asıl sana yazık olmuş Metin Akpınar

136
Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

Bahçeli: Uğur Dündar'ın programı sulandı

89
Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

Yurt dışından getirilecek elektroniklere bandrol ücreti

229
Memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

Memur emeklilerinin 2019 yılı zamlı maaşları

169
İzmir'i rahatlatacak projenin iptali Tarkan'ı sevindirdi

İzmir'i rahatlatacak projenin iptali Tarkan'ı sevindirdi

206
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir