taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2226
Euro
5.9129
Altın
1221.93
Borsa
95416.03
Gram Altın
204.706

Ankara'da ByLock kullanan 3 kişi tutuklandı

Başkentte yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA | 30.11.2018 - 23:14..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen bazı bakanlıklarda çalışan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 3'ü tutuklama, 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, 28 Kasım'da ByLock kullanıcısı oldukları gerekçesiyle 15'i Tarım ve Orman Bakanlığında, 4'ü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında ve 8'i ise çeşitli kurumlarda çalışan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmış, şüphelilerden 11'i yakalanmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Emine Erdoğan G-20 zirvesinde first lady'ler ile buluştu

Emine Erdoğan G-20 zirvesinde first lady'ler ile buluştu

0
Yüksek gerilim hattında sevgilisinin affetmesini istedi

Yüksek gerilim hattında sevgilisinin affetmesini istedi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir