taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9746
Euro
6.6703
Altın
1549
Borsa
113684.01
Gram Altın
297.577
Bitcoin
43573.67

Ankara'da, çamurla cüzdan hırsızlığı

Ankara'da, 2 yaşlının yanına yaklaşarak, ellerindeki çamuru üzerlerine sürüp, temizleme bahanesiyle cüzdanlarını çalan 4 kişi yakalandı.

DHA | 05.01.2020 - 15:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, biri 81 diğeri 89 yaşında olan 2 kişinin cüzdanlarının çalınmasının ardından çalışma başlattı.

Çalışma sonucu hırsızlık şüphelilerini belirleyen polis, 4 kişilik grubu izleyerek, takibe aldı.

Ankara'da cüzdan hırsızlarına operasyon VİDEO

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Yapılan takipte 4 kişinin, yaşlıların yanına yaklaşarak, ellerindeki çamuru üzerlerine sürüp, 'Ceketin pislenmiş' diyerek, temizleme bahanesiyle cüzdanları çaldığı tespit edildi. 'Balçık' adı verilen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da, çamurla cüzdan hırsızlığı

İlginizi Çekebilir
MSB'den Hafter'e tepki
MSB, Libya'da Hafter güçlerinin Trablus'taki Kara Harp Okulu'na okuluna yaptığı saldırıyı şiddet kınadı.
Eskişehir'de sözde dergah kurup dolandırıcılık yaptılar
Psikolojik rahatsızlığı olanları tedavi ettiğini öne sürüp, 27 kişiyi dolandıran Sibel Gönül ve oğlu hakkında 121,5 yıl hapis cezası istendi.
Meteorolojiden İstanbul için sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı.
Alanya'da biri Alman uyruklu biri doktor iki kişinin sır ölümü
Alanya ilçesinde, jandarma ekiplerince bir evde 2 kişinin cesedi bulundu. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafter Libya'da askeri okulu vurdu

Hafter Libya'da askeri okulu vurdu

232
Trump: İran saldırırsa 52 hedefi vururuz

Trump: İran saldırırsa 52 hedefi vururuz

205
Ekrem İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na cevap

Ekrem İmamoğlu'ndan Ulaştırma Bakanı'na cevap

402
İngiliz ve ABD gemileri Hürmüz Boğazı'na gönderildi

İngiliz ve ABD gemileri Hürmüz Boğazı'na gönderildi

161
Trump Hz. İsa ile Süleymani Hz. Ali'yle resmedildi

Trump Hz. İsa ile Süleymani Hz. Ali'yle resmedildi

187
İstanbul'da trafikte satış yapan seyyarların kazancı

İstanbul'da trafikte satış yapan seyyarların kazancı

160
Kasım Süleymani'nin öldürülmeden önceki yolculuğu

Kasım Süleymani'nin öldürülmeden önceki yolculuğu

244
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir