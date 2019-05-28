Ankara'da Cansu'nun akülü araba mutluluğu

32'nci ameliyatı 1 hafta sonra gerçekleştirilecek Cansu Kaplan'ın, 1,5 yıldır beklediği akülü aracı Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) tarafından temin edilerek kendisine hediye edildi.

Akülü aracına kavuşan Kaplan, "Bunun mutluluğu anlatılmaz, çok güzel bir duygu. Çok ağır engelliler için akülü araba el-ayak gibi bir şeydir" dedi.

DOĞUŞTAN ENGELLİ CANSU 31 KEZ AMELİYAT OLDU

Ankara'da yaşayan Cansu Kaplan, engelli olarak dünyaya geldi. 7 yaşına kadar yürüyemeyen, oturmaktan ve hareketsiz kalmaktan dolayı skolyozu (omurganın göğüs veya bel bölgelerinde görülebilen, yana doğru eğrilik) oluşan Cansu Kaplan, rahatsızlıkları nedeniyle bugüne kadar 31 ameliyat geçirdi. Önümüzdeki hafta 32'nci ameliyatı gerçekleştirilecek olan Kaplan, yaklaşık 24 ameliyatını skolyoz üzerinden oldu. Hastalığının ilerlemesi nedeniyle tekerlekli sandalyeyi kullanamaz hale gelen Kaplan'ın akülü araç ihtiyacı doğdu. Kaplan'ın 1,5 yıldır beklediği akülü aracı, Türkiye Devlet Hastaneleri ve Hastalara Yardım Vakfı (HASVAK) tarafından karşılandı.

"HASTALIĞIM ÇOĞU TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ"

Cansu Kaplan, çok fazla sağlık sıkıntıları olduğu için devamlı ameliyat olduğunu söyledi. 31 ameliyat geçirdiğini, yakında 32’nci ameliyatını olacağını söyleyen Kaplan, oturmaktan ve hareketsiz kalmaktan skolyozunun oluştuğunu belirtti. Yaklaşık 24 ameliyatının sadece skolyoz üzerinden olduğunu kaydeden Kaplan, "Hastalığım dünyada nadir görülen bir hastalık. Kemiklerin çok güçsüz olduğundan dolayı diz kapağı yok, topuğu düz tutabilecek bir şey yok. Onlarla ilgili kas gevşetme ameliyatları oldum. Skolyozla ilgili dik oturmayı sağlamak için ameliyatlar geçirmeye başladım. Hastalığım kötü bir hastalık olmasından dolayı skolyozda bir ameliyatla başarı elde edemedik. Vücudum platinleri kabul etmedi. Bu yüzden peş peşe ameliyat olmak zorunda kaldım" dedi.

''AKÜLÜ ARABA EL-AYAK GİBİ BİR ŞEY''

Cansu Kaplan, yaklaşık 1,5 senedir akülü araç beklediğini söyleyerek, hastalığının çok ilerlemesinden dolayı normal tekerlekli sandalye kullanamaz hale geldiğini kaydetti. Bir dernekte çalıştığını anlatan Kaplan, "İşe gidip gelmekte çok zorlanıyordum. Bunun mutluluğu anlatılmaz, çok güzel bir duygu. Çok ağır engelliler için akülü araba el-ayak gibi bir şeydir. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Umarım bütün engellilere dokunabilirlerse, çok güzel olur" diye konuştu.













