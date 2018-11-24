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Ankara'da çevre yolunda kaza: 2 yaralı

Ankara’da çevre yolu üzerinde kontrolden çıkan otomobil, bariyeri aşıp yol kenarına uçtu.

İHA | 24.11.2018 - 08:54..
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Kuzey Çevre Yolu üzerinde sabaha karşı havalimanı istikametinde seyir halinde olan Koray Ç. idaresindeki 06 LUS 23 plakalı otomobil, Pursaklar varyantına 1 kilometre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak savrulmaya başladı.

Ankara'da çevre yolunda kaza: 2 yaralı

Yolun sağındaki metal bariyerleri kıran otomobil, takla atarak yol kenarına uçtu.

YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

Feci kaza nedeniyle sürücü Koray Ç. ile yolcu Mehmet Akif K. hurda yığınına dönen aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yaralı halde araçtan çıkarılan kazazedelere, ilk müdahale olay yerinde gerçekleştirildi. Daha sonra ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ankara'da çevre yolunda kaza: 2 yaralı

Kaza nedeniyle yolun bir şeridi yaklaşık 2 saatliğine trafiğe kapandı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için önlem aldı. Hurda yığınına dönen otomobil, daha sonra çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.

Ankara'da çevre yolunda kaza: 2 yaralı

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