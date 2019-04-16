Ankara'da 6 kişilik fuhuş çetesi çökertildi

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş amaçlı insan ticareti yaptıkları ve Ankara'ya getirdikleri kadınları zorla çalıştırdıkları belirlenen suç örgütünü takibe aldı.

11 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonrası harekete geçen polis 25 ekiple, 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Tespit edilen adreslerde 6 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, zorla fuhuş yaptırılan 4 Özbekistan, 6 Kırgızistan, 3 Kazakistan vatandaşı olmak üzere toplam 13 yabancı uyruklu mağdur kadını da kurtardı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 tabanca, bu tabancalara ait çok sayıda mermi, 17 cep telefonu, 1 hafıza kartı, 1 flaş bellek, 1 tablet bilgisayar, 10 bin 995 lira, PTT aracılığıyla yurt dışına gönderilen para dekontları ve çok sayıda GSM hattı ele geçirildi.

ÖRGÜTÜ CEZAEVİNDEN YÖNETMİŞ

Suç örgütü kurmak suretiyle yurt dışından getirilen yabancı uyruklu mağdur kadınları, zorla ve çaresizliklerinden yararlanarak fuhşa yönlendirdikleri tespit edilen çeteyi, cezaevinde bulunan Metin U.'nun yönettiği belirlendi.

Zanlının cezaevinden, örgüt üyelerine talimat verdiği ve Ankara'da yabancı uyruklu kadın ticaretini yönlendiren önemli isimlerden biri olduğu, düzenlenen operasyonla suç örgütünün tamamen çökertildiği kaydedildi.