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Ankara'da cezayı engellemek isterken araba çarptı

Park halindeki aracına polisin ceza yazdığı gören şahıs, otomobilin çarpmasıyla elindeki paralar saçılarak yere düştü.

DHA | 21.01.2020 - 11:58..
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Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Anafartalar Caddesi'nde bir sürücü, otomobilini cadde üzerine park ederek döviz almak için döviz bürosuna girdi.

Buradan bir miktar döviz alan sürücü, işini bitirip dışarıya çıkınca polisleri park halindeki aracına ceza yazdığını fark etti.

OTOMOBİL ÇARPTI

Duruma engel olmak için yolun karşısındaki aracına doğru koşmaya başlayan sürücüye, otomobil çarptı.

Ankara'da cezayı engellemek isterken araba çarptı ViDEO

PARALAR ETRAFA SAÇILDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücünün elindeki paralar da etrafa saçıldı. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı -1

Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı -2

Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı -3

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