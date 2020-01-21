Ankara'da cezayı engellemek isterken araba çarptı

Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Anafartalar Caddesi'nde bir sürücü, otomobilini cadde üzerine park ederek döviz almak için döviz bürosuna girdi.
Buradan bir miktar döviz alan sürücü, işini bitirip dışarıya çıkınca polisleri park halindeki aracına ceza yazdığını fark etti.
OTOMOBİL ÇARPTI
Duruma engel olmak için yolun karşısındaki aracına doğru koşmaya başlayan sürücüye, otomobil çarptı.
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PARALAR ETRAFA SAÇILDI
Çarpmanın etkisiyle savrulan sürücünün elindeki paralar da etrafa saçıldı. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.