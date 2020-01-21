Ankara'da cezayı engellemek isterken araba çarptı

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1 Oğlunu yenen güreşçiye saldıran baba ABD'de Barry Lee Jones isimli bir adam, liseler arası güreş şampiyonasında oğlunu yenen öğrenciye saldırdı.

2 15 Temmuz darbe girişiminden yeni görüntüler Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki darbecilerin, görev dağılımı yaparkenki görüntüleri ortaya çıktı.

3 20 yaşındaki genç kız ağzıyla çizdiği resimleri satıyor Afganistan'da el ve ayakları felçli Rubaba Muhammedi, ağzıyla kullandığı fırça ve kalemle çizdiği resimleri satarak ailesine destek oluyor.

4 Kendi düğününde garson kıza cinsel istismarda bulundu 32 yaşındaki damat, düğünde garson olarak çalışan 18 yaşındaki genç kıza cinsel ilişki karşılığında 100 dolar teklif etti. Teklifi reddedilince genç kızı tuvalette sıkıştırıp tecavüz etti.

5 Çocuğunuzun bir terapiste ihtiyacı olabileceğini gösteren 8 işaret Çocukların normal ve anormal davranışlarını ayırt etmek oldukça zor. Peki, çocuğumuzun tedaviye ihtiyacı olup olmadığını nasıl anlayacağız?

6 Kocaeli'de köpekten emir aldım deyip cinayet işledi İzmit ilçesinde tartıştığı bakkalı, köpeklerden emir aldığını iddia ederek öldüren cinayet zanlısının, müebbet hapsi istendi.