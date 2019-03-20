Ankara'da 'change' operasyonu: 5 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonunda, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde araç getirip sattığı öne sürülen çetenin izine ulaştı.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, 'change' yapılan13 araç ele geçirdi. Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Sınır Operasyonu' adı verilen operasyonda çete üyesi 5 kişi gözaltına alındı.
Çete üyelerinin dikkat çekmemek için eski model araçları Türkiye'ye getirdikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.