taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4802
Euro
6.2185
Altın
1305.095
Borsa
104861.64
Gram Altın
229.842

Ankara'da 'change' operasyonu: 5 gözaltı

Ankara'da, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde getirdikleri araçları 'change' yaparak sattığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

DHA | 20.03.2019 - 08:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

​İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonunda, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde araç getirip sattığı öne sürülen çetenin izine ulaştı.

Ankara'da 'change' operasyonu: 5 gözaltı

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, 'change' yapılan13 araç ele geçirdi. Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Sınır Operasyonu' adı verilen operasyonda çete üyesi 5 kişi gözaltına alındı.

Çete üyelerinin dikkat çekmemek için eski model araçları Türkiye'ye getirdikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da 'change' operasyonu: 5 gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

Türk İHA'ları Ukrayna tarafından test edildi

52
İmam nikahlı eşe feci dayak

İmam nikahlı eşe feci dayak

102
Trump'ın masaj salonu bağlantısı soruşturuluyor

Trump'ın masaj salonu bağlantısı soruşturuluyor

12
HDP'li eski vekil Sarıyıldız Kıbrıs Türklerini hedef aldı

HDP'li eski vekil Sarıyıldız Kıbrıs Türklerini hedef aldı

60
Yöresel ürünler market raflarında olacak

Yöresel ürünler market raflarında olacak

43
Hızır lakaplı gizli hayırsever Suriye'de

Hızır lakaplı gizli hayırsever Suriye'de

22
İsrail Girit'e üs kuracak

İsrail Girit'e üs kuracak

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir