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Ankara'da çıkan gecekondu yangınında 20 kişi evsiz kaldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir gecekondu mahallesinde evde çıkan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlandı.

DHA | 07.03.2019 - 08:31..
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İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 20 kişilik iki ailenin evi yanarak kül oldu.

YANGIN KAĞIT TOPLAYAN ADAMIN EVİNDE BAŞLADI

Yangın, saat 03.00 sıralarında Çiğdem Mahallesi 1591. Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Kağıt toplayıcılığıyla geçimini sağlayan Mehmet Avcı'nın evinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

Ankara'da çıkan gecekondu yangınında 20 kişi evsiz kaldı

YANDAKİ EVE SIÇRADI

Çevreyi saran dumanı fark eden ev halkı, sokağa çıkarak komşularından yardım istedi. Sokaktaki diğer gecekonduları boşaltan mahalleli, alevlere hortumla müdahale etmeye çalıştı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bitişikteki bir gecekonduya daha sirayet etti.

İTFAİYE PARK EDİLEN ARAÇLAR YÜZÜNDEN SOKAĞA GİREMEDİ

İhbar üzerine yangın yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ancak mahalleye gelen itfaiye araçları, dar sokağa hatalı park edilen araçlar yüzünden uzun süre yangın yerine ulaşamadı. Güçlükle  yangın mahalline gelen itfaiye erleri, alevlere dört bir koldan müdahale etti.

20 KİŞİ EVSİZ KALDI

İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 2 gecekondu da küle döndü. Sokakta kalan 20 kişi, geceyi komşularının evlerinde geçirdi.

Evsiz kalan vatandaşlar, baraka kurarak yaşayacaklarını aktardı.

Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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