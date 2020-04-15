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Ankara'da çöp evden 2 kamyon atık çıktı

Yaşlı kadının evinde biriken çöpler, belediye ekipleri tarafından 3'üncü kez temizlendi.

AA |
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Ankara'da çöp evden 2 kamyon atık çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Hacettepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda tek başına yaşayan yaşlı kadının evinde temizlik çalışması başlattı.

ÇÖP EVDEN 2 KAMYON ATIK ÇIKTI

Daha önce de iki kez temizlenen "çöp evden" ekipler, 2 kamyon atık çıkardı.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, evi  temizleyen ekiplerin koruyucu önlemler alarak eve müdahale ettiğini belirtti.

Ankara'da çöp evden 2 kamyon atık çıktı

"AYNI EVDE 3'ÜNCÜ KEZ TEMİZLİK YAPIYORUZ"

Polisin de çalışmaya destek verdiğini belirten Asım Balcı, "Aynı evde 3'üncü kez temizlik yapıyoruz. Buna rağmen evden 2 kamyon dolusu çöp çıktı. Temizlik çalışmasının ardından ekiplerimiz, salgın hastalıklara karşı ev içerisinde ve apartmanda ilaçlama ile dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi. Apartman sakinleri zaten koronavirüs nedeniyle tedirgindi. Kendilerini bir nebze de olsa rahatlattık." dedi.

Ankara'da çöp evden 2 kamyon atık çıktı

Ankara'da çöp evden 2 kamyon atık çıktı

Ankara'da çöp evden 2 kamyon atık çıktı

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