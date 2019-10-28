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Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 20 gözaltı

DEAŞ terör örgütüyle irtibatı olan yabancı uyruklu 20 şüpheli, gözaltına alındı.

AA | 28.10.2019 - 10:27..
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MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda, terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı 20 şüphelinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.

20 ZANLI GÖZALTINDA

Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah erken saatlerde Ankara'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 20 zanlı gözaltına alındı.

GÖÇ İDARESİ'NE TESLİM EDİLECEKLER

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri belirtildi.

Ankara'da DEAŞ'a yönelik operasyon: 20 gözaltı

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