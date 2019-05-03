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Ankara'da denetimlerde 40 işletmeye ceza

Ramazan öncesi yapılan gıda denetimlerinde, 40 işletmede olumsuzluk tespit edildi.

İHA | 03.05.2019 - 19:38..
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Ankara'da denetimlerde 40 işletmeye ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayı öncesi Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gıda denetimi yaptı.

Ankara’da yapılan denetimlerde, İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı 300’ün üzerinde gıda denetim uzmanıyla 25 ilçede denetim gerçekleştirildi. Yenimahallede gerçekleştirilen denetimlere Ankara İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz da katıldı. Yapılan denetimlerde, market, kasap ve fırınlar kontrol edildi. İşletmelerde inceleme yapan görevliler, gördükleri eksiklikleri tespit ederek tutanak tuttu.

450 DENETİM GERÇEKLEŞTİ

Bu kapsamda gerçekleştirilen 450 denetimde, 40 iş yerinde olumsuzluk tespit edilirken bu işletmelerden 18’ine idari para cezası uygulandı. Uygunsuzluk tespit edilen 22 işletmeye ise eksikliklerin tamamlanması için süre verildi. Zaman verilen işletmelere, belirtilen sürenin sonunda yapılacak denetimde eksiklikler giderilmemişse idari para cezası uygulanacak.

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