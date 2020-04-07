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Ankara'da depodan 30 bin kaçak maske ele geçirildi

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 bin maske ele geçirilirken, bir kişiye adli işlem yapıldı.

AA |
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Ankara'da depodan 30 bin kaçak maske ele geçirildi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardın polis ekipleri, salgını fırsat bilerek kaçak üretim yapan kişilere yönelik denetimleri sıklaştırdı.

30 BİN MASKE ELE GEÇİRİLDİ

Ankara'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yenimahalle'deki bir depoya operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda izinsiz üretilen ve sağlık koşullarına uygun olmayan 30 bin maske ele geçirildi.

Maske üretimi yapan bir kişi  hakkında da "Kişilerin hayatını tehlikeye sokacak şekilde ürün üretmek ve satmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Ankara'da depodan 30 bin kaçak maske ele geçirildi

Ankara'da depodan 30 bin kaçak maske ele geçirildi

Ankara'da depodan 30 bin kaçak maske ele geçirildi

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