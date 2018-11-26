Ankara'da depodan stoklanmış bin 300 ton kuru soğan çıktı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Mahmatlı Mahallesi'nde bir depoda bin 300 ton kuru soğan istiflendiği belirlendi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan soğan animasyonu

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından "Soğanı ağlatmayın" başlıklı bir video paylaştı. Altına gelen cevapta ise "Sen de bizi ağlatma" ifadeleri yer aldı.