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Ankara'da depodan stoklanmış bin 300 ton kuru soğan çıktı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Mahmatlı Mahallesi'nde bir depoda bin 300 ton kuru soğan istiflendiği belirlendi.

DHA | 26.11.2018 - 20:51..
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Ankara'da depodan stoklanmış bin 300 ton kuru soğan çıktı

Gölbaşı İlçe Jandarma ekipleri, Mahmatlı Mahallesi'nde kullanılmayan su fabrikası deposunda soğan istiflendiği yönünde gelen ihbarı değerlendirdi.

Jandarma ekiplerinin depoya düzenlediği baskında, A.Ö., S.A. ve M.A.'nın bin 300 ton kuru soğan istiflediği tespit edildi. Kaymakamlık ve jandarma ekipleri olayla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Zabıta Amirliği'ne bilgi verdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Zabıta ekipleri, 3 şüpheli hakkında 'fiyatları etkilemeye teşebbüs suçu' uyarınca adli işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Depoda bulunan soğanlar, yediemine teslim edildi. Olayla ilgili incelemenin devam ettiği belirtildi.

Ankara'da depodan stoklanmış bin 300 ton kuru soğan çıktı

Ankara'da depodan stoklanmış bin 300 ton kuru soğan çıktı

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