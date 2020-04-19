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Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı

Yenimahalle'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak çadır imalatı yapılan depoyu eğlence mekanına çeviren 14 kişiye toplam 60 bin lira para cezası kesildi.

İHA |
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Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde çadır imalatı yapılan bir depoyu eğlence mekanına çeviren kişiler, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak eğlendiler.

Bu sırada depoda bulunanlardan bazılar eğlence anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

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POLİSDEPOYA BASKIN DÜZENLEDİ

Sosyal medyada videoları izleyen ve şahısların koronavirüs tedbirlerini ihlal ettiklerini belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu depoya baskın düzenledi.

Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı

14 KİŞİYE 60 BİN LİRA CEZA

Polis, baskın sırasında depoda bulunan 14 kişiye, korona virüs tedbirlerini ihlal etmekten toplam 60 bin lira ceza kesti.

Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı

GECELİK 750 TL'LİK ANLAŞMA

Öte yandan eğlence mekanına çevrilen depoda bulunan kadınların daha önceden Ulus semtinde bir eğlence mekanında çalıştığı ve kadınlar ile gecelik 750 TL’ye anlaşıldığı öğrenildi.

Ayrıca depo sahibi hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi uyarınca adli işlem yapıldı.

Ankara'da depoyu pavyona çevirenlere ceza yağdı

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