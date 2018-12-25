taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3
Euro
6.0423
Altın
1270.03
Borsa
90829.57
Gram Altın
216.455

Ankara'da derece sıfırın altında: Kar başladı

Başkentte yağmur yağışının ardından başlayan kar, şehri etkisi altına alırken yetkililer vatandaşları buzlanmaya karşı uyardı.

İHA | 25.12.2018 - 19:10..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Başkent’te sabah saatlerinde başlayan yağmur akşama doğru kar yağışına döndü.

KAR ŞEHRİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLDU

Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde ise yollarda buzlanma olması uyarısı yapıldı. Yağışların hafta ortasına kadar etkili olması bekleniyor.

Ankara'da derece sıfırın altında: Kar başladı

SICAKLIK SIFIR DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

Kar yağışının ardından Ankara’da hava sıcaklıklarının uzun bir süre gündüzleri dahi sıfır derecenin altında olacağı öngörülüyor. Ankara Valiliği de don ve buzlanma konusuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklama özellikle vatandaşların tedbir almaları gerektiği vurgulandı. Sıcaklıkların Çarşamba -5/-2, Perşembe -11/-7, Cuma -9/-4, Cumartesi -8/-4 santigrat derecelerde seyredeceği ifade edildi.

Başkent'te kar ulaşımı zorlaştırdı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Asgari ücret belli oldu

Asgari ücret belli oldu

917
Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

Cem Uzan Türkiye'ye dönmek istiyor

253
2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

2019 asgari ücretinde AGİ'ler ne kadar olacak

160
Şeyma Subaşı amuda kalktı

Şeyma Subaşı amuda kalktı

169
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enerji müjdesi

449
Erdoğan: Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yok

Erdoğan: Binali Yıldırım'ın istifasına gerek yok

62
F.Bahçe'de kadro dışı kalanlar affedilecek

F.Bahçe'de kadro dışı kalanlar affedilecek

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir