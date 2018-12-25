Ankara'da derece sıfırın altında: Kar başladı

Başkent’te sabah saatlerinde başlayan yağmur akşama doğru kar yağışına döndü.

KAR ŞEHRİN YÜKSEK KESİMLERİNDE ETKİLİ OLDU

Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabah saatlerinde ise yollarda buzlanma olması uyarısı yapıldı. Yağışların hafta ortasına kadar etkili olması bekleniyor.

SICAKLIK SIFIR DERECENİN ALTINA DÜŞECEK

Kar yağışının ardından Ankara’da hava sıcaklıklarının uzun bir süre gündüzleri dahi sıfır derecenin altında olacağı öngörülüyor. Ankara Valiliği de don ve buzlanma konusuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklama özellikle vatandaşların tedbir almaları gerektiği vurgulandı. Sıcaklıkların Çarşamba -5/-2, Perşembe -11/-7, Cuma -9/-4, Cumartesi -8/-4 santigrat derecelerde seyredeceği ifade edildi.

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