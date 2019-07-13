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Ankara'da dev sahte içki operasyonu: 19 gözaltı

Bu gece, il genelinde sahte içki kaçakçılığının önüne geçilmesi amacıyla 76 eğlence mekanına baskınlar yapıldı.

DHA | 13.07.2019 - 08:39..
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Ankara Emniyet ekipleri tarafından il genelinde eş zamanlı 'Sahte İçki Operasyonu' düzenlendi.

Toplam 100 ekip ve 400 personelin katıldığı operasyonda 'sahte içkinin önüne geçilmesi, halk sağlığına tehdit, piyasada haksız rekabet ile haksız kazanca yol açması' hedefleri baz alındı.

Ankara’da kaçak içki operasyonu VİDEO


560 ŞİŞE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ, 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, Çankaya ilçesinde eğlence mekanlarının yoğun olduğu Sakarya Caddesi ve civar sokaklarda bulunan 76 eğlence mekanında, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Maliye ve Halk Sağlığı görevlilerinin eşliğinde denetimler yaptı. Denetimler neticesinde, geçerli kriterlere uymayan iş yerlerine toplam 240 bin lira para cezası kesildi. Aramalarda ele geçirilen 560 şişe dolusu sahte içkiye el konulurken, 19 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ankara'da dev sahte içki operasyonu: 19 gözaltı

POLİS: SAĞLIĞINIZA ZARAR TEHDİTLER İÇİN VARIZ

Öte yandan, polisin eğlence mekanlarındaki müşterilere denetlemelerin amacının halk sağlığına yönelik tehditlerin önüne geçilmesi için yapıldığının söylemesi üzerine, bazı iş yerlerinde polisler alkışlandı.

Ankara'da dev sahte içki operasyonu: 19 gözaltı

Ankara'da dev sahte içki operasyonu: 19 gözaltı

Ankara'da dev sahte içki operasyonu: 19 gözaltı

Ankara'da dev sahte içki operasyonu: 19 gözaltı

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