Ankara'da devrilen tıra yolcu otobüsü çarptı : 1 yaralı

Anadolu Otoyolu’nda kent merkezine 30 kilometre mesafede, Ankara yönüne giden sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen su şişesi yüklü tır, kontrolden çıkıp devrildi.

YOLCU OTOBÜSÜ TIRA ÇARPTI

Bu sırada İstanbul- Çorum seferini yapan 37 LJ 257 plakalı Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü de tıra çarptı. Kazada tır şoförü hafif yaralanırken, otobüsün ön kısmında hasar oluştu.

HAMİLE KADIN SU ŞİŞELERİNE BASIP DÜŞTÜ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, tır şoförüne ayakta müdahele etti. Kaza sonrası otobüsten inen hamile kadın ise tırdan saçılan su şişelerinden birine basarak yere düştü. Sedyeyle ambulansa alınan kadın, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle kapanan otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.













