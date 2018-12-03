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Ankara'da doğalgaz patlaması: 7 yaralı

Ankara Kızılay Necatibey Caddesi'nde doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 7 kişi yaralandı.

DHA | 03.12.2018 - 19:11..
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Saat 18.44'de Sıhhiye semtinde Necatibey Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı Akmanhan iş merkezinin giriş daha önce restoran olarak kullanılan ve şu anda tadilat halinde olan iş yerinde doğalgaz patlaması meydana geldi.

ÖĞRENCİLER TAHLİYE EDİLDİ

Çevrede büyük korku ve paniğe neden olan patlama ile birlikte çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi ulaşıma kapattı. Olayın meydana geldiği bina ile yanındaki deshanede bulunan öğrenciler tahliye edildi.

Ankara'da doğalgaz patlaması: 7 yaralı


7 YARALI

Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Yaralıların, patlama sırasında binanın önünden geçenler olduğu belirtildi. Yaralılar, sağlık ekipleri olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından hastanelere sevk edildi.

Ankara'da doğalgaz patlaması: 7 yaralı

SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı, patlama ile ilgili açıklama yaptı. Patlamanın saat 18.44'te meydana geldiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Ankara Kızılay Necatibey’de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum; 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4’ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir."

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