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Ankara'da doğalgaz zehirlenmesi: 1 ölü

yakınlarının bir süredir haber alamadığı çiftten Sare K. evde ölü, eşi Etem K.'nin ise baygın halde bulunduç

DHA | 19.12.2019 - 01:05..
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Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi, Saygın Sokak'taki apartmanda oturan Sare ve Etem K. çiftinden bir süre haber alamayan yakınları, eve gitti. Yakınları zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmayınca şüphelenip, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

EVLİ ÇİFTTEN BİRİ ÖLÜ BULUNDU

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açıp, daireye girdiğinde, Sare K. ve eşi Etem K.'yı hareketsiz halde buldu. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Sare K.'nin hayatını kaybettiği tespit edilirken, baygın olduğu anlaşılan eşi Etem K., yapılan ilk müdahalenin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sare K.'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Doğalgaz zehirlenmesi sonucu öldüğü öne sürülen Sare K.'nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.

Ankara'da evli çiftten biri ölü, biri baygın halde bulundu -1

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