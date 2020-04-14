Ankara'da doktor çift koronavirüsü yendi

Ankara'da Dış Kapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Önder Ersan, geçen 24 Mart'ta boğaz ağrısı, halsizlik ve yorgunluk şikayetleri üzerine hastanede koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu tedaviye alındı.

Hastalık belirtileri bulunmamasına rağmen Devlet Hava Meydanları İşletmesi Esenboğa Havalimanı Kurum Hekimi olan eşi Dr. Çiğdem Ersan'a yapılan test sonucu da pozitif çıktı.

KORONAYI YENEN ÇİFT İŞ BAŞI YAPTI

Önder Ersan 1 hafta, eşi ise 2 gün hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilerek evlerinde karantinaya girdiler.

Ersan çifti, 3 haftalık tedavi ve karantina sürecinin ardından sağlıklarına tamamen kavuşarak tekrar işlerinin başına döndü.

15 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Farklı hastanelerde görev yapan Ersan çifti, gün içerisinde görüntülü konuşarak, birbirlerinin sağlık durumlarını kontrol etti.

Doç. Dr. Önder Ersan, klinikte bir asistan doktorda hastalığın çıkması ardından benzer semtomları kendisinde de hissetmesi ile hastalığın ortaya çıktığını belirterek, "İlk 5 gün benim için zor geçti. Yorgunluk, halsizlik, boğaz ağrısı vardı. Bunları hastanedeki tedavim sürecinde atlattım. Ben şanslıyım sigara içmediğim için, iyi beslendiğim için, aktif spor yaptığım için akciğer tutulumum yoktu. Tabii bu süreçte bizim servisten yaklaşık 15 kişi karantinaya alınınca serviste hizmetlerin de devam etmesi gerekiyordu." dedi.

"HERKES BU HASTALIĞI YENEBİLİR"

Eşinin hastalığı daha hafif atlattığını belirten Önder Ersan, "Vatandaşlara önerim; moralinizi yüksek tutun, iyi beslenin, sigara içmeyin, sosyal mesafeye dikkat edin, hep pozitif düşünün ve evde kalın. Bakanlığın önerilerine uyduğunuz sürece, evden çıkmayıp, iyi uyuyup, iyi dinlenip pozitif düşündüğünüz sürece herkes bu hastalığı yenebilir. Ben ilk hastalardanım. Bu virüse ilk enfekte olduğum zaman ilk başlarda ben de ürküyordum." dedi.

"HASTALARIMI ÖZLEDİM"

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Esenboğa Havalimanı Kurum Hekimi Dr. Çiğdem Ersan da hastalığa yakalandığında hiçbir belirti olmadığını belirterek, "2 gün hastanede kaldıktan sonra ev izolasyonuna ayrıldım. Evde günlük hayatımızı sürdürdük. Ben özel bir tedavi almadım. Tedavisiz geçirdim. Bu süreci rahat geçirmemde hayat boyu sağlıklı beslenmem, alkol ve sigara kullanmamam, huzurlu ve mutlu bir insan olmam çok etkili oldu. Bunların bağışıklığımı çok iyi tuttuğunu düşünüyorum. İlk iş günüm. Biraz da duyguluyum, iş yerimi, hastalarımı özledim." dedi.