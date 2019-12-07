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Ankara'da dolandırıcılar suçüstü yakalandı

93 yaşındaki emekli kadını dolandırmak isteyen iki şüpheli, polisler tarafından suçüstü yakalanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 07.12.2019 - 09:19..
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Dolandırıcıların izlediği yeni yöntemler, artık herkesi şaşırtıyor. Bu kez bu haberin merkezi Ankara...

KENDİNİ POLİS OLARAK TANITIP PARA İSTEDİ

Ankara'da, 75 yaşındaki oğlu Fikret P. ile birlikte yaşayan 93 yaşındaki emekli kadını arayan İ.H. kendisini polis olarak tanıtarak yaşlı kadının kendisine bir miktar para vermesi gerektiğini söyledi.

Ankara'da dolandırıcılar suçüstü yakalandı

"EKMEK ALIP POŞETE PARA KOYUN"

Telaşa kapılan yaşlı kadın, evde bulunan tüm parasını İ.H.'ye vermek üzere bir poşete koydu. Bir süre sonra yaşlı kadını tekrar arayan İ.H., paranın hazır olduğunu öğrenince, "Devlete çok büyük hizmet ediyorsunuz. Polis olan diğer arkadaşım A.N., marketten aldığı ekmekle size gelecek. Ekmeği alıp, para koyduğunuz poşeti ona verin. Yanınızda kimse olmasın." dedi.

Bunun üzerine dolandırılmaya çalışıldıklarını fark eden yaşlı kadının oğlu Fikret P., durumu polise bildirdi.

93 yaşındaki kadını dolandırmaya çalışan 3 kişi yakalandı VİDEO

ELİNDEKİ EKMEK POŞETİYLE YAKALANDI

İhbar üzerine hemen çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'poşet' operasyonunun düğmesine bastı.

Yaşlı kadının evinde ve bina çevresinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, parayı almak için elindeki ekmekle eve gelen A.N.'yi apartman içerisinde, etrafta gözcülük yapan İ.H.'yi ise apartman girişinde suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da dolandırıcılar suçüstü yakalandı

EKMEK ALMA ANI KAMERADA

Öte yandan, şüpheli İ.H.'nin kendisini 'başkomiser Behzat' olarak tanıttığı ve yaşlı kadına konuşma esnasında yanında kimse olmadığına dair Kur'an-ı Kerim'e el bastırarak yemin ettirdiği öğrenildi.

Şüphelilerin, parayı almaya gelirken dikkati çekmemek için çevredeki bir marketten ekmek aldıkları anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara'da dolandırıcılar suçüstü yakalandı

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