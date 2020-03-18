Çin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle can kayıpları artıyor.

Türkiye'de de vakaların görülmesi sonucu tedbirler hızlı bir şekilde alınmaya başlandı.

DOLMUŞA MASKE TAKTI

Ankara’nın Altındağ ilçesindeki Abidinpaşa hattında dolmuş şoförlüğü yapan Adem Kaya, koronavirüse dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske taktı.

Ankara dolmuşçuları olarak araçların hepsini dezenfekte ettirdiklerini belirten Kaya, “Araçlarımızın hepsi halkın güvenliği, çocukların, yaşlıların rahat rahat inip binebilmesi için teker teker dezenfekte edilmiş olup, halkın güvenliğine açık durumdadır.” dedi.

Ankara'da dolmuşuna maske taktı ViDEO



DEZENFEKTE ÇALIŞMALARI YAPILDI

Dezenfeksiyon çalışmalarının yapıldığını belirten Kaya; dolmuşların tavanında, yolcuların tutunduğu yerlerde, şoförün para kasasının bulunduğu bölümde, kapı girişlerinde ve metal kısımlarda ilaçlama ve temizlik işlemi yapıldığını belirtti.

Adem Kaya, dezenfeksiyon işlemlerindeki destekleri için belediye ekiplerine de teşekkür etti.





DOLMUŞUN İÇİNE TERLİK VE ÇÖP KUTUSU KOYDU

Dolmuşunun önüne maske takan Kaya, “Koronavirüse dikkat çekmek amacıyla böyle bir projemiz gerçekleşti ve tüm önlemler alındı. Ülkemizin bu sıkıntının da en kısa zamanda üstesinden gelebileceğine inanıyorum.” dedi.

Koronavirüse karşı aracında başka tedbirler de alan Kaya, aracının içine terlik ve çöp kutusu koydu.



