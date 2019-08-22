taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7665
Euro
6.3957
Altın
1496.57
Borsa
94722.78
Gram Altın
277.288

Ankara'da drone ile 4 milyon liralık hırsızlık yaptılar

Günlerce drone'la izledikleri lüks villadan yaklaşık 4 milyon liralık ziynet eşyası ve bir miktar para çalan 3 kişi yakalandı.

Haber Merkezi | 22.08.2019 - 13:37..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ankara'nın Çankaya ilçesinde lüks bir villadan yaklaşık 4 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve bir miktar para çalınmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti.

GÜVENLİK KAMERASIYLA TESPİT EDİLDİLER

Zanlının olay yerinden motosikletle uzaklaştığını belirleyen ekipler, bölgedeki 10 kilometrelik hatta yer alan MOBESE ve güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.

DRONE İLE İZLEDİKLERİNİ İTİRAF ETTİ

11 ayrı suçtan sabıkası bulunan şüphelinin lüks villayı günlerce 'drone' ile izlediği, içeri girdiğinde ilk olarak güvenlik kameraları ile alarm sistemini etkisiz hale getirdiği ve soygunun ardından olay yerinden motosikletiyle ayrıldığı tespit edildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Hırsızlık zanlısı Serkan Y. ile 23 ayrı suçtan kaydı bulunan iş birlikçi Ali T. gözaltına alındı. Zanlı emniyetteki ifadesinde çaldığı ziynet eşyalarını Mamak'ta yaşayan ablası Gülcan B'nin evinde sakladığını itiraf etti. Bunun üzerine evde yapılan aramada eşyaları bulan ekipler, Gülcan B'yi ve işbirlikçisini gözaltına aldı.

Ankara'da drone ile 4 milyon liralık hırsızlık yaptılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

Van Valiliği'nden polisin müdahalesiyle ilgili açıklama

422
Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

Putin: Rusya, ABD'ye aynı şekilde karşılık verecek

50
Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

Boris Johnson'ın tavırları Almanları kızdırdı

175
TSK'da atama kararları açıklandı

TSK'da atama kararları açıklandı

54
Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması

364
Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

Diyarbakır'da PKK'lılar yolcu minibüsünü yaktı

280
Ozornwafor ve Mitroglou ayrılıkları KAP'a bildirildi

Ozornwafor ve Mitroglou ayrılıkları KAP'a bildirildi

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir