Ankara'da durağa dalan şoför tutuklandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde halk otobüsü sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve yol üzerindeki durağa dalmıştı.
3 KİŞİ OLAY YERİNDE, 1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Feci kazada olay yerinde 3 kişi hayatını kaybetmiş, durumları ağır olan 3 yaralı ise hastanede tedavi altına alınmıştı.
Hastanede tedavi gören yaralılardan biri daha kurtarılamamıştı.
Ankara'da halk otobüsü durağa daldı ViDEO
KAZANI NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Ankara Valisi Vasip Şahin, incelemede bulunmak üzere olay yerine gelmiş, kazanın nedeninin incelemenin ardından ortaya çıkacağını ifade etmişti.
ŞOFÖR TUTUKLANDI
Dün meydana gelen kazanın ardından bugün duraktaki yayalara çarparak 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan özel halk otobüsünün şoförü Baki A, tutuklandı.
Ankara Mamak'taki otobüs kazası anı VİDEO