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Ankara'da eczanelere dadanan hırsız yakalandı

Başkentte eczanelerden cep telefonu çalan İranlı yakalandı.

İHA | 19.04.2019 - 21:16..
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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde özellikle eczanelerde masa üstünde bırakılan cep telefonlarını eczane sahiplerini oyalayarak çalan İran uyruklu Hamit M. yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Ankara'da eczanelere dadanan hırsız yakalandı

Eczacıları tıbbi malzeme ve ilaç isteyerek oyalayan Hamit M., kamera görüntülerinde ortaya çıktı. Çaldığı telefonu Kızılay’da bir telefoncuya satan Hamit M., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan İran uyruklu şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.

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