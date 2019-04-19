Ankara'da eczanelere dadanan hırsız yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde özellikle eczanelerde masa üstünde bırakılan cep telefonlarını eczane sahiplerini oyalayarak çalan İran uyruklu Hamit M. yakalanarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Eczacıları tıbbi malzeme ve ilaç isteyerek oyalayan Hamit M., kamera görüntülerinde ortaya çıktı. Çaldığı telefonu Kızılay’da bir telefoncuya satan Hamit M., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alınan İran uyruklu şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.