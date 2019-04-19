Ankara'da eczanelere dadanan hırsız yakalandı

Litvanya'da doktorlar, yeni doğan kız bebeğin kanında 4 promil alkol tespit etti, anne hakkında inceleme başlatıldı.

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Bayram tatili turizmi canlandıracak

TÜRSAB, 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon kişinin seyahat etmesinin ve 3 milyar liralık ekonomik hacim sağlanmasının beklendiğini bildirdi.