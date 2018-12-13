taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.34235
Euro
6.0825
Altın
1242.175
Borsa
91386.52
Gram Altın
213.386

Ankara'da eğitime kar tatili

Ankara Valisi Vasip Şahin, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklentisi nedeniyle, kentte yarın eğitime ara verildiğini açıkladı.

AA | 13.12.2018 - 23:02..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Ankara'da eğitime kar tatili

Vali Vasip Şahin, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Meteorolojik tahminlere göre, ilimizde bu gece başlayıp yarın öğlene kadar sürecek kuvvetli kar yağışı ve buzlanma beklenmekte olup, öğrenci ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için yarın (Cuma günü) ilimiz genelinde eğitime bir gün ara verilmiştir" ifadelerini kullandı.

Ankara'da eğitime kar tatili

VALİLİKTEN YAZILI AÇIKLAMA

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre, Ankara genelinde gece yarısından cuma günü öğle saatlerine kadar, kuvvetli kar yağışının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Kuvvetli kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 14 Aralık 2018 Cuma günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür. Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

315
Cumhurbaşkanı açıkladı: Sağlık Market kuruluyor

Cumhurbaşkanı açıkladı: Sağlık Market kuruluyor

173
Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

156
Eski vali Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden tahliye edildi

Eski vali Hüseyin Avni Mutlu, cezaevinden tahliye edildi

235
Porno yıldızı, Trump'a 293 bin dolar tazminat ödeyecek

Porno yıldızı, Trump'a 293 bin dolar tazminat ödeyecek

66
Cumhurbaşkanı, 2'inci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıkladı

Cumhurbaşkanı, 2'inci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıkladı

279
Ulaştırma Bakanı Turhan kaza bölgesinde açıklama yaptı

Ulaştırma Bakanı Turhan kaza bölgesinde açıklama yaptı

134
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir