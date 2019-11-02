taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7072
Euro
6.3799
Altın
1514.26
Borsa
98462.73
Gram Altın
277.899
Bitcoin
52606.89

Ankara'da eğlence mekanlarına denetim yapıldı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli gözaltına alındı, 11 iş yerine idari işlem uygulandı.

AA | 02.11.2019 - 05:12..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Çankaya bölgesindeki 20 eğlence mekanına yönelik uygulama yapıldı.

Ankara'da eğlence mekanlarına denetim yapıldı

500 POLİS KATILDI

Emniyetin çeşitli birimlerinden 500 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı uygulama kapsamında, kişilerin kimlik bilgileri ile iş yerlerinin belgeleri sorgulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunduğu anlaşılan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, çeşitli usulsüzlükleri tespit edilen 11 iş yerine de idari işlem yapıldı.

Ankara'da eğlence mekanlarına denetim yapıldı

Ankara'da eğlence mekanlarına denetim yapıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gazze'den İsrail'e füze atıldı

Gazze'den İsrail'e füze atıldı

50
Ayıdan kaçmak için uçurumdan atladı

Ayıdan kaçmak için uçurumdan atladı

11
ABD 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı

ABD 'Terörizm 2018 Ülkeler Raporu'nu açıkladı

27
Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar imha edildi

Muş'ta terör örgütü PKK'ya ait sığınaklar imha edildi

4
Başlarına poşet takarak hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Başlarına poşet takarak hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

1
Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 13 kişi yakalandı

2
Muş'ta 21 ayrı suçtan cezası bulunan bir kişi yakalandı

Muş'ta 21 ayrı suçtan cezası bulunan bir kişi yakalandı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir