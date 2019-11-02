Ankara'da eğlence mekanlarına denetim yapıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Çankaya bölgesindeki 20 eğlence mekanına yönelik uygulama yapıldı.

500 POLİS KATILDI

Emniyetin çeşitli birimlerinden 500 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı uygulama kapsamında, kişilerin kimlik bilgileri ile iş yerlerinin belgeleri sorgulandı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunduğu anlaşılan 3 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce, çeşitli usulsüzlükleri tespit edilen 11 iş yerine de idari işlem yapıldı.