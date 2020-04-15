Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı

Gölbaşı- Ulus seferini yapan 106 hat numaralı EGO otobüsüne binen bir yolcunun hal ve hareketlerinden şüphelenen otobüs şoförü Murat C., polisi arayarak yolcunun koronavirüs olabileceğini söyledi.
OTOBÜS KONTROLLÜ OLARAK TAHLİYE EDİLDİ
Polis ekipleri, otobüs güzergahı üzerinde önlem alarak, aracı Mevlana Bulvarı'nda Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) karşısında durdurdu. Otobüsteki yolcular, kontrollü şekilde tahliye edildikten sonra, koronavirüs şüphelisi yolcu da sağlık ekiplerince ambulansa alındı.
YOLCUNUN ŞÜPHELİ HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ
İsmi açıklanmayan yolcu, hastaneye götürülerek, gözetim altına alındı. EGO otobüsü ise dezenfekte edilmek üzere belediyenin garajına götürüldü.
Otobüs şoförü Murat C., yolcunun hal ve hareketlerinin dikkatini çektiğini, sorduğu sorulara verdiği cevaplardan şüphelenerek polise ihbarda bulunduğunu söyledi.