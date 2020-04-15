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Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı

Ankara'da EGO otobüsüyle yolculuk yapan bir kişi, şoförün bildirmesi sonrası koronavirüs şüphesiyle hastanede gözlem altına alındı.

DHA |
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Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı

 

Gölbaşı- Ulus seferini yapan 106 hat numaralı EGO otobüsüne binen bir yolcunun hal ve hareketlerinden şüphelenen otobüs şoförü Murat C., polisi arayarak yolcunun koronavirüs olabileceğini söyledi.

Ankara'da, EGO otobüsünde 'koronavirüs' şüphesi -1

OTOBÜS KONTROLLÜ OLARAK TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri, otobüs güzergahı üzerinde önlem alarak, aracı Mevlana Bulvarı'nda Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) karşısında durdurdu. Otobüsteki yolcular, kontrollü şekilde tahliye edildikten sonra, koronavirüs şüphelisi yolcu da sağlık ekiplerince ambulansa alındı.

Ankara'da, EGO otobüsünde 'koronavirüs' şüphesi -2

YOLCUNUN ŞÜPHELİ HAREKETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

İsmi açıklanmayan yolcu, hastaneye götürülerek, gözetim altına alındı. EGO otobüsü ise dezenfekte edilmek üzere belediyenin garajına götürüldü.

Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı

Otobüs şoförü Murat C., yolcunun hal ve hareketlerinin dikkatini çektiğini, sorduğu sorulara verdiği cevaplardan şüphelenerek polise ihbarda bulunduğunu söyledi.

Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı

Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı

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