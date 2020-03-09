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Ankara'da emekli tuğgenerali dolandıran 2 şahıs yakalandı

Emekli tuğgeneral C.E.E, telefonda kendisini polis olarak tanıtan S.C.'ye, evini satıp 361 bin lira, 10 bin dolar ve 327 bin lira değerinde de altın vererek dolandırıldı.

DHA | 09.03.2020 - 14:31..
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Şanlıurfa'da oturan S.C, telefonla aradığı emekli tuğgeneral C.E.E.'ye, kendisini polis olarak tanıtıp, kuyumcuda soygun gerçekleştiğini ve operasyon kapsamında evinde bulunan altınları inceleyeceklerini söyledi.

YÜKLÜ MİKTARDA PARA VE ALTINLARINI VERDİ

Bunun üzerine C.E.E, evde bulunan 327 bin lira değerindeki 146 adet ata altınını, S.C.'nin yönlendirdiği ve polis olarak tanıttığı A.E.'ye teslim etti.

C.E.E, 10 gün sonra yine kendisini arayan S.C.'nin operasyon yapacaklarını belirtmesi üzerine, A.E.'ye bu kez 66 bin lira ile 10 bin dolar verdi.

EVİNİ DE KAPTIRDI

C.E.E, aynı ay içinde kendisini yeniden arayan S.C'ye bu kez, Etimesgut'taki evini satıp, 295 bin lirayı A.E.'ye teslim etti. Dolandırıldığını fark eden C.E.E, polise giderek şikayette bulundu.

Ankara'da emekli tuğgenerali dolandıran 2 şahıs yakalandı

DOLANDIRICININ KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro ekipleri, paraların alındığı 3 farklı tarihte Şanlıurfa'dan Ankara'ya gelip, bir gece otelde kaldıktan sonra tekrar Şanlıurfa'ya dönen A.E'nin kimliğine ulaştı.

Ankara'da emekli tuğgenerali dolandıran 2 şahıs yakalandı

PAROLA, 'VATAN-BAYRAK'

Gözaltına alınan A.E, C.E.E'nin evine S.C. ile birlikte gittiklerini, içerisinde para ve altınların olduğu poşeti 'vatan-bayrak' parolası ile alarak, yeniden Şanlıurfa'ya döndüklerini söyledi.

Ankara'da emekli tuğgenerali dolandıran 2 şahıs yakalandı

2 KİŞİ TUTUKLANDI

A.E. ayrıca, S.C.'nin bu iş için kendisine 10 bin lira verdiğini ve olaydan sonra kullandıkları telefon ve sim kartı kırdıklarını söyledi. Bunun üzerine polis, S.C.'yi de Şanlıurfa'da yakalayarak, gözaltına alındı.

S.C. ve A.E. emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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