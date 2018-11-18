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Ankara'da eş zamanlı yangınlar

Etimesgut, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde meydana gelen eş zamanlı yangınlar, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

İHA | 18.11.2018 - 08:05..
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Etimesgut ilçesinde Şehit Osman Avcı Mahallesi’nde bunan bir sitedeki apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, tüm çatıyı sardı. Yangını fark eden apartman sakinleri panik içinde binayı tahliye etti. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yangında dumandan zehirlenen bir kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

KEçİÖREN'DE 3 ARAÇ YANDI

Keçiören ilçesi Çaldıran Mahallesi’nde park halinde bulunan 3 araçta yangın çıktı. Alev alev yanan araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, araçlar kullanılamaz hale geldi. Araçların kundaklandığı iddia edildi.

Ankara'da eş zamanlı yangınlar

SİTELER'DE MOBİLYA ATÖLYESİNDE YANGIN

Bir diğer yangın da çok sayıda mobilya atölyesinin bir arada bulunduğu Siteler’de meydana geldi. Mobilya imalathanesinde çıkan yangın, içerideki malzemelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, maddi hasar meydana geldi.

Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

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