Ankara’da eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Ankara’nın Altındağ ilçesi Plevne Mahallesi’nde şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanma kararı alan Deniz Öngür, evi terk etti. Eşinden boşanmak istemeyen Dursun Öngür, sık sık tehditlerde bulundu. Bunun üzerine yetkili mercilere başvuran Deniz Öngür, uzaklaştırma kararı aldırdı.

EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

Uzaklaştırma kararına rağmen eşinin peşini bırakmayan Dursun Öngür, eşinin yaşadığı eve gelerek Deniz Öngür’ü başından vurup, ardından intihar etti. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Deniz Öngür ve Dursun Öngür’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

2 çocuk annesi Deniz Öngür'ün naaşı bugün öğle namazını müteakip Ahmet Efendi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazı öncesinde gözyaşına boğulan kadının kızları ve yakınları, sinir krizi geçirdi.

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"ANNEMİ O ADAMIN ELİNDEN ALAMADIM"

Deniz Öngür’ün kızı Cansu Öngür, “Annemi o adamın elinden alamadım. Bilemedim. Geç kaldım. Annem kaçmaya çalışmış.” diye feryat etti.

KÜÇÜK ESİN DAYANAMADI

Talihsiz kadının küçük kız çocuğu Esin Öngür ise acıya daha fazla dayanamayarak baygınlık geçirdi. Deniz Öngür’ün ablası da yaşanan olaylara tepki gösterdi. Deniz Öngür'ün annesi ve babası ise yaşanan olayla ilgili yetkilere sitemde bulunarak, kadın cinayetlerinin son bulmasını istedi.