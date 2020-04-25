Ankara'da, eşiyle kavga eden adam çocuklarını rehin aldı

Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde, A.S. isimli kadın, eşi F.S. ile kavga etmesi üzerine evi terk etti.

Koca F.S. de, eşinin eve dönmesini istedi.

EŞİ DÖNMEYİNCE ÇOCUKLARINI REHİN ALDI

İsteği gerçekleşmeyen koca biri 4 yaşında kız, diğeri 7 yaşında erkek olmak üzere iki çocuğunu silahla rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat, sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve müzakereci sevk edildi.

Kavga ettiği eşinin eve dönmesi için çocuklarını rehin aldı

İKİ SAATİN SONUNDA İKNA EDİLDİ

Polis ekipleri binanın bulunduğu cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, müzakereci de çocuklarını rehin alan F.S. ile görüşmeye başladı.

Öte yandan, evden ayrılan eş de olay yerine geldi.

Müzakerecinin yaklaşık iki saatlik ikna çalışmaları sonucu F.S., önce kız çocuğunu teslim etti, daha sonra da diğer çocuğunu dışarıya gönderdi.

GÖZALTINA ALINDI

İkna çalışmaların ardından yakalanan F.S. gözaltına alınırken, silahı da ele geçirildi. Polis, olaya ilişkin çalışma başlattı.