Ankara'nın Mamak ilçesinde Büşra G., bir süre önce ayrıldığı ve aynı mahallede yaşayan eski sevgilisi Seyfullah K.’nin ailesi ile birlikte oturduğu apartmana gitti.

Sokağa çıkma yasağını da ihlal eden genç kız, Seyfullah K.'nin camını taşladı.

ESKİ SEVGİLİSİNİN ANNESİNİ YARALADI

Seyfullah K.'nin annesi Fadime ile babası Necati K., olaya müdahale etmek isterken, genç kız tarafından saldırıya uğradı.

Fadime K., aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

Ankara'da eski sevgilisinin annesini bıçakla yaraladı ViDEO

BABASIYLA BERABER KAÇTI

Bir süre sonra olay yerine gelen kızın babası Necati K.'ya saldırırken, evden dışarı çıkan Seyfullah K., genç kızın babasına müdahale etti.

Eski sevgilisini bıçaklamaya çalışan Büşra G., babasıyla beraber olay yerinden kaçtı.

GENÇ KIZ VE BABASI GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin ardından yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Büşra G. ile babası Hakan G.'yi gözaltına aldı.