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Ankara'da, evde kalanlara balkonda sazlı sözlü konser

Burhan Gülalan, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmayan komşularına evinin balkonunda her gün konser veriyor.

DHA |
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Ankara'da, evde kalanlara balkonda sazlı sözlü konser

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Burhan Gülalan, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'Evde kal' çağrılarına uyarak sokağa çıkmayan komşuları için, evinin balkonunu sahneye çevirdi.

SAZ EŞLİĞİNDE KONSER

Gülalan, her gün balkonda saz ve org eşliğinde evde kalan komşularına konser veriyor. Hem çalıp hem söyleyen Gülalan, şarkılarıyla komşularına bu süreçte moral kaynağı oldu.

Ankara'da, evde kalanlara balkonda sazlı sözlü konser ViDEO

MAHALLELİ EĞLENCELİ ANLAR YAŞIYOR

Mahalle sakinleri de balkon ve pencerelere çıkıp, Gülalan'ın şarkılarına eşlik ediyor. Mahallede oturan İbrahim Deligöz de zaman zaman sazıyla Gülalan'a eşlik ediyor.

Ankara'da, evde kalanlara balkonda sazlı sözlü konser

"EVDE KAL TÜRKİYE"

Koronavirüs salgınına değinen Gülalan, "Gerçekten çok ciddi bir olaydan geçiyoruz, bu olayın şakaya alınmaması lazım. Yurt dışındaki ölümleri görüyoruz. Devletimiz bu konuda tüm önlemleri almaya çalışıyor. Devletimizin dediği kurallara uymamız lazım. Uymazsak gerçekten çok ciddi sorunlar olacak. 'Evde kal Türkiye' diyorum" ifadelerini kullandı.

Ankara'da, evde kalanlara balkonda sazlı sözlü konser

Ankara'da, evde kalanlara balkonda sazlı sözlü konser


Ankara'da, evde kalanlara balkonda sazlı sözlü konser

Ankara'da, evde kalanlara balkonda sazlı sözlü konser


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