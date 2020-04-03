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Ankara'da evin bir odasında 3 farklı okul oluşturdular

Bir aile, üç çocukları için evlerinin duvarlarına, çocukların eğitim gördükleri okul ve üniversitenin isimlerini yazarak uzaktan eğitim almalarına destek oldu.

DHA |
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Ankara'da evin bir odasında 3 farklı okul oluşturdular

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde oturan Seher- Yetiş Arpaut çifti, uzaktan eğitim alan 3 çocukları için evlerinin bir odasını okula dönüştürdü.

DUVARLARA OKULLARIN ADINI YAZDILAR

Çocuklarının uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için 1 hafta önce evin bir odasını boşaltarak, duvarlarına eğitim- öğretim gördükleri okul ve üniversitenin isimlerini yapıştırdı.

3 kardeş her gün uzaktan eğitim kapsamında bilgisayar ve televizyondan eğitim görüyor.

Ankara'da evin bir odasında 3 farklı okul oluşturdular ViDEO

"3 FARKLI OKULU BİR ODAYA SIĞDIRDIK"

Bartın Üniversitesi öğrencisi Gamze Arpaut, “Ailemizin bize verdiği destek sayesinde biz 3 kardeş, 3 farklı okulu bir odaya sığdırdık. Koronavirüsün eğitime hiçbir şekilde engel olamayacağını herkese göstermek istedik. 23 Mart’ta uzaktan eğitime geçilmesiyle sisteme çabuk adapte olduk” dedi.

Ankara'da evin bir odasında 3 farklı okul oluşturdular

Ankara'da evin bir odasında 3 farklı okul oluşturdular

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