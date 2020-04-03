1 Ankara'da evin bir odasında 3 farklı okul oluşturdular Bir aile, üç çocukları için evlerinin duvarlarına, çocukların eğitim gördükleri okul ve üniversitenin isimlerini yazarak uzaktan eğitim almalarına destek oldu.

2 AB'den özür mektubu: Artık İtalya'nın yanındayız AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birlik ülkeleri için, "Pandemiyi sadece hep beraber Birlik olarak yenebileceğimizi fark etmediler. Bu inciticiydi" dedi.

3 Nusret'ten, Mehmet Öz'e seks sorusu Aşçı Nusret Gökçe, Instagram'dan doktor Mehmet Öz'ü yayına alarak, herkesin merak ettiği karantinadaki 'seks' olayını sordu. İkilinin konuşması izleyenleri gülümsetti.

4 Dorukhan'ın menajeri: Beşiktaş'la anlaşamadık Beşiktaş ile sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Dorukhan Toköz'ün menajeri, siyah-beyazlı kulüpten bir teklif gelmediğini belirtti.

5 Neymar lüks evinde karantinada PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, karantina günlerinde 7 milyon sterlin değerindeki evinde vakit geçiriyor. Lüks evde helikopter pisti bile var.

6 Sınıf öğretmeni yemek masasını tahta olarak kullandı Tekirdağ'da Cumhuriyet Ortaokulu Türkçe öğretmeni, koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitime geçilmesinin ardından, evindeki yemek masasını okul tahtası olarak kullanarak ders anlattı.