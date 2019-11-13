Ankara'da eylem hazırlığındaki 9 DEAŞ'lı yakalandı

Ankara Yenimahalle’de, bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını aydınlatmak için araştırma başlatan jandarma, 9 DEAŞ'lı teröriste ulaştı. Eylem hazırlığında olan teröristler yanlarındaki EYP'lerle yakalandılar.

Jandarma Genel Komutanlığı yapılan çalışmaları sosyal medya üzerinden duyurdu.

DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli silah ve EYP’lerle yakalandı VİDEO

EYLEM HAZIRLIĞINDAYDILAR

Twitter üzerinden yapılan açıklamada, “Ankara Yenimahalle’de bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısını araştırmak için Jandarma tarafından oluşturulan özel ekibin çalışmaları sonucu, DEAŞ terör örgütü üyesi 9 şüpheli planladıkları başka eylemleri gerçekleştiremeden, silah ve EYP’lerle yakalanmıştır” bilgisi paylaşıldı.

Paylaşımda ayrıca, Yenimahalle’deki bir iş yerine düzenlenen EYP saldırısına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsüne, yakalanan şahıslara ilişkin görüntülere ve ele geçirilen silahlara ilişkin görüntülere yer verildi.