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Ankara'da FETÖ operasyonu: 100 asker için yakalama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AA | 07.01.2019 - 07:36..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık olarak arandıkları tespit edilen 100 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sabah saatlerinde Kara Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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