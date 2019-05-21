taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0612
Euro
6.7743
Altın
1285.11
Borsa
87435.3
Gram Altın
250.514

Ankara'da FETÖ operasyonu: 140 kişiye gözaltı kararı

Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonunda 41'i asker, 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA | 21.05.2019 - 10:02..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Gözaltına alınan asker şüphelilerin 41’i görevde olup, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

ANKESÖRLÜ TELEFONLARLA İRTİBATA GEÇİYORLARDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlarla kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen; Kara Kuvvetleri'nden 2 Albay, 4 Yarbay, 7 Binbaşı, 17 Yüzbaşı, 16 Üsteğmen, 4 Teğmen; Hava Kuvvetleri^'nden 31 Astsubay; Deniz Kuvvetleri'nden 2 Albay, 2 Yarbay, 1 Binbaşı, 3 Yüzbaşı, 40 Astsubay ve 11 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 140 şüpheli hakkında 21 Mayıs.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 140 kişiye gözaltı kararı

140 KİŞİYE FETÖ'DEN GÖZALTI KARARI

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 4 yarbay, 7 binbaşı, 17 yüzbaşı, 16 üsteğmen ve 4 teğmen, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 31 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 40 astsubay ve bunlardan sorumlu 11 mahrem imamın yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 41 askerin aktif görevde olduğu belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

Elif Şafak imla kuralına dikkat çekerken yanlış yazdı

123
Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

Çakarlı aracı durduran polise soruşturma kaldırıldı

226
Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti

Galatasaray Ryan Babel'i transfer etti

77
Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

Sarar çifti yaşadıkları hırsızlık olayını anlattı

58
Trump'ın savaş itirafı

Trump'ın savaş itirafı

61
Aleyna Tilki’den Los Angeles pozu

Aleyna Tilki’den Los Angeles pozu

89
ABD-Çin ticaret gerilimi zirve döneminde

ABD-Çin ticaret gerilimi zirve döneminde

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir