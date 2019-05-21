Ankara'da FETÖ operasyonu: 140 kişiye gözaltı kararı

Gözaltına alınan asker şüphelilerin 41’i görevde olup, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

ANKESÖRLÜ TELEFONLARLA İRTİBATA GEÇİYORLARDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlarla kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen; Kara Kuvvetleri'nden 2 Albay, 4 Yarbay, 7 Binbaşı, 17 Yüzbaşı, 16 Üsteğmen, 4 Teğmen; Hava Kuvvetleri^'nden 31 Astsubay; Deniz Kuvvetleri'nden 2 Albay, 2 Yarbay, 1 Binbaşı, 3 Yüzbaşı, 40 Astsubay ve 11 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 140 şüpheli hakkında 21 Mayıs.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

140 KİŞİYE FETÖ'DEN GÖZALTI KARARI

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 4 yarbay, 7 binbaşı, 17 yüzbaşı, 16 üsteğmen ve 4 teğmen, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 31 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 2 albay, 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 40 astsubay ve bunlardan sorumlu 11 mahrem imamın yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 41 askerin aktif görevde olduğu belirtildi.