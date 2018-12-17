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Ankara'da FETÖ operasyonu: 64 gözaltı kararı

Ankara'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturmada, 64 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 09:50..
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ’nün mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

35 ASTSUBAYA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 35 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılık, Jandarma Genel Komutanlığı'nda daha önceden gözaltına alınıp etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleri doğrultusunda 20 astsubay ile 9 mahrem imamın ismine ulaştı.

İki komutanlıkta yürütülen operasyonlarda; 35’i muvazzaf, 9’u mahrem imam olmak üzere toplam 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

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