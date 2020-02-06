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Ankara'da fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

Ankara'da tkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle, şehrin pek çok yerinde ağaçlar devrilirken, binaların çatıları uçtu.

DHA | 06.02.2020 - 08:04..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, rüzgarın hızı yer yer 70 ila 100 kilometre arasında değişirken, ağaçlar kökünden söküldü, ağaçların dallları kırıldı.

Devrilen ağaçlar nedeniyle otomobiller zarar gördü.

Ankara'da fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

AĞAÇ, ARAÇLARINDAYKEN ÜZERLERİNE DEVRİLDİ

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki kaldırımda bir ağaç kökünden sökülerek park halindeki 06 ABN 978 plakalı hafif ticari araç ile 06 BRY 530 plakalı otomobilin üzerine düştü. Bu sırada otomobilde bulunan Hacı Ahmet Odabaşı, eşi ve oğlu olaydan yara almadan kurtulurken, 2 araçta hasar oluştu.

Ankara'da fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

"ZELZELE OLUYOR SANDIM"

Daha önce geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastaneye geldiğini belirten Hacı Ahmet Odabaşı, işlemleri uzadığı için otomobilde bekledikleri sırada ağacın devrildiğini söyledi. Ağaç devrildiği sırada deprem olduğunu sandığını söyleyen Odabaşı, "Kütürtüyü duyduk. Herhalde zelzele oluyor dedim, arabadan indik ki kütük devrilmiş. Hanım, ben, oğlum bekliyorduk arabada. Bizde bir şey yok ama bizim arabanın arkası gitti. Arkadaki araba mahvoldu" dedi.

Ankara'da fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

APARTMANIN ÇATISI UÇTU

Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi'nde ise bir apartmanın çatısı, kuvvetli rüzgar nedeniyle yerinden sökülerek uçtu. Olayda yaralanan olmazken, binada hasar oluştu.

Ankara'da fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

FIRTINA, ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli rüzgârların perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Ankara'da fırtına: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu

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