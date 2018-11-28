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Ankara'da fuhuş operasyonu: Masaj salonu basıldı

Masaj salonu adı altında fuhuş yaptırıldığı öne sürülen bir eve polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi, 17 kişi gözaltına alındı.

AA | 28.11.2018 - 07:44..
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Çankaya'ya bağlı Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

İÇERİ GİRİŞ ÇIKIŞLAR...

Bir süre binanın çevresi ile içeriye girip çıkanları gözetleyen polis ekipleri daha sonra binadan ayrılan üç kişiye kimliklerini göstererek ifadelerine başvurdu.

Söz konusu kişilerin masaj solunu adı altında faaliyet gösteren mekana fuhuş amacıyla geldiklerini tespit eden ekipler, savcılıktan alınan izinle belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi.

GELİR GİDER HESAPLARI...

Binadaki iki numaralı dairenin zilini çalan ekipler apartman kapısının uzun süre açılmaması üzerine içeridekilerin kaçma ihtimaliyle çevrede güvenlik tedbiri aldı.

Bir süre sonra kapının açılması ile daireye giren ekipler dört oda ve bir salondan oluşan mekanın her odasında bir masaj sedyesi ve duş kabini bulunduğunu belirlerken, çok sayıda prezervatif ile içinde gelir ve gider hesaplarının yer aldığı iki ayrı ajanda ele geçirdi.

Bu arada içeride bulunan iki kişi mekanın masaj amaçlı iş yeri olduğunu ifade ederken fuhuş yapıldığı iddiasını reddetti. Bunun üzerine iş yeri ruhsatını isteyen ekiplere söz konusu kişiler herhangi bir belge sunamadı.

Ankara'da fuhuş operasyonu: Masaj salonu basıldı VİDEO

17 GÖZALTI

Masaj salonuna düzenlenen baskında 4'ü kadın 17 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da fuhuş operasyonu: Masaj salonu basıldı

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