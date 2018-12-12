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Ankara’da fuhuş operasyonu:13 gözaltı

Bir masaj salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda 5’i kadın 13 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 12.12.2018 - 05:14..
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Ankara'da bir masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı bilgisine ulaşan Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

POLİSLER MÜŞTERİ KILIĞINA GİRDİ

Müşteri gibi masaj salona giren polisler, kadınlar ve iş yeri yetkilileriyle fuhuş pazarlığı yaptı. Daha sonra adrese operasyon yapar ekipler kadınlara fuhuş yaptırdığı iddia edilen Mustafa Y., Türkan K., Barış C. K. , Ferdi B., Nuh S., Abidin G., Şenol P. ile 5’i kadın toplam 13 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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