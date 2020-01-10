Ankara'da futbol tutkunu çocuğun çevre duyarlılığı

Ankara'nın Batıkent semtinde, park içindeki futbol sahasında futbol oynayan 7-8 yaşlarındaki çocuk, kalenin yanındaki atık pet şişeleri görünce isyan etti.

''BURAYI TOPLAMAZLARSA ONLARI DOĞAYI KORUYAN MÜDÜRLERE ŞİKAYET EDECEĞİM''

Cep telefonu ile kendisini görüntüleyen yakınından atık pet şişeleri çekmesini isteyen çocuk, "Bunları doğaya atıyorlar. Atıyorlar ne oluyor sizce? Bunlar 8 milyar yılda gidiyor. Bunları atanları gördüm, burada maç yapıyorlardı. Onlara söylüyorum; burayı bir daha toplamazlarsa onları doğayı koruyan müdürler var ya onlara şikayet edeceğim. Bunları atacaklar çöpe. Biz onların arkasından çöp toplamayacağız." dedi.

Futbol tutkunu çocuğun çevre duyarlılığı

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"Biz en iyisi bunları videonun sonunda çöpe atarız." diyen çocuğun çevre duyarlılığını yansıtan video, sosyal medyada paylaşılırken, çocuğa destek mesajları yağdı.

''HERKES O ÇOCUK KADAR DUYARLI OLSA''

Parkın karşısında esnaf olan Erdinç Dalbudak, çocuğun çöp isyanına ilişkin videoyu internette izlediğini belirterek, "Videoda çocuk çok güzel şeyler anlatmaya çalışmış. Burayı kirletenler aslında sadece çocuklar değil. Burada yetişkinler de top oynuyor. Ve genellikle buralara çöplerini bırakıp gidiyorlar. Bazı duyarlı vatandaşlar ya da görevliler de çöpleri sürekli topluyorlar. Bunları gördükçe biz de artık daha duyarlı oluyoruz. Çevreyi temiz tutmaya özen gösteriyoruz. O çocuğun duyarlı olduğu kadar herkes duyarlı olursa buralar böyle kirlenmez. Çocuklar mahallemizin neşe kaynağı ve onların çevresini kirletmeyelim." dedi.

''OLMASI GEREKEN VİDEODAKİ SÖYLENENLER GİBİ''

Parkın yanındaki iş yerinde çalışan İbrahim Gür ise "Videoda çocuk 'plastikler bin yılda yok oluyor' diyor. Aslında böyle olmaması gerekiyor. Attıklarını temizlemeleri gerekiyor, gençlerin, çocukların. Olması gereken videodaki söylenenler gibi. Dünyamızı temiz tutmamız gerekiyor." diye konuştu.