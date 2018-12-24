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Ankara'da gece kulübü çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı

Gece kulübü önünde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

DHA | 24.12.2018 - 05:19..
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Ankara'nın Çankaya İlçesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı gece kulübünde tartışma çıktı.

Ankara'da gece kulübü çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı

Çıkan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi silahla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Ankara'da gece kulübü çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı

Ankara'da gece kulübü çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı VİDEO

3 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Ankara'da gece kulübü çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı

Polis olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, bulvar üzerine saçılan mermi kovanlarını inceledi.

 







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