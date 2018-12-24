Ankara'nın Çankaya İlçesinde iki grup arasında bilinmeyen nedenden dolayı gece kulübünde tartışma çıktı.

Çıkan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi silahla, 2 kişi ise darp sonucu yaralandı.

Ankara'da gece kulübü çıkışı silahlı kavga: 3 yaralı VİDEO



3 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayda yaralanan 3 kişi ambulanslarla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis olayın yaşandığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı, bulvar üzerine saçılan mermi kovanlarını inceledi.













