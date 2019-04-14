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Ankara’da gece kulübüne ateş açıldı: 1 yaralı

Gece kulübüne 8 el ateş açan kişiler bir kişiyi vurduktan sonra kaçtı.

DHA | 14.04.2019 - 09:57..
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Olay, saat 02.30 sıralarında Ankara'da Kavaklıdere Mahallesi Güfte Sokak'ta meydana geldi. Plakası belirlenemeyen beyaz renkli otomobille gelen kişiler, gece kulübüne tabancayla 8 el ateş açtı.

Ankara’da gece kulübüne ateş açıldı: 1 yaralı

Ankara’da gece kulübüne ateş açıldı: 1 yaralı ViDEO

Bu sırada kapıda bekleyen iş yerinin otopark görevlisi Latif Kaya (42) bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. Saldırganlar otomobille Akay Caddesi istikametine kaçarken, Latif Kaya ise bölge esnafı tarafından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Ankara’da gece kulübüne ateş açıldı: 1 yaralı

EMNİYET İNCELEME YAPTI

İhbar üzerinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gece kulübünün önünü emniyet şeridiyle kapatan polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı. 
Saldırı anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, saldırganları yakalamak için, kaçış istikametindeki iş yerlerinin güvenlik kameraları ile mobese kameralarını inceliyor.

Ankara’da gece kulübüne ateş açıldı: 1 yaralı

Ankara’da gece kulübüne ateş açıldı: 1 yaralı

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