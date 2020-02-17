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Ankara'da güvenlik görevlisi okul müdürünü yaraladı

Okulun güvenlik görevlisi, tartıştığı okul müdürünü silahla yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu.

Haber Merkezi | 17.02.2020 - 11:04..
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Ankara Etimesgut ilçesinde Şehit Velit Bekdaş Anadolu Lisesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan M.E, henüz belirlenemeyen nedenle okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler ile tartıştı.

Ankara'da güvenlik görevlisi okul müdürünü yaraladı

Kavgaya dönüşen olayda yanında bulunan silahla okul müdürünü yaralayan M.E, olay yerine gelen polis ekiplerinin teslim olması yönündeki uyarılarını duyduktan hemen sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

OKUL MÜDÜRÜ HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Ağır yaralanan zanlı ile okul müdürü hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan okul müdürü Gürüler'in hayati tehlikeyi atlattığı, M.E'nin ise durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan silah sesinin duyulmasının ardından okulun tahliye edildiği ve olay sırasında öğrencilerin içeride olmadığı öğrenildi.

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